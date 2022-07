Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Mittag fester

Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Coca-Cola-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 62,82 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 62,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,68 EUR. Bisher wurden heute 6.928 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,52 EUR erreichte der Titel am 16.05.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coca-Cola-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2021 (45,03 EUR). Der aktuelle Kurs der Coca-Cola-Aktie ist somit 39,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 68,50 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Am 26.07.2022 äußerte sich Coca-Cola zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,13 Prozent auf 11.325,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.100,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Coca-Cola veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,90 USD je Aktie in den Coca-Cola-Büchern.

