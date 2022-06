Coinbase Aktie News: Coinbase am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 64,48 EUR

Um 02.06.2022 09:22:00 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 64,85 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Coinbase-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 64,29 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 64,29 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 423 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.11.2021 bei 318,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,64 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 39,50 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 64,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 10.05.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,98 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 1.166,44 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.801,11 USD erwirtschaftet worden waren, um 35,24 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2022 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --2,769 USD je Coinbase-Aktie.

