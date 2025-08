Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 311,75 USD.

Die Coinbase-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 311,75 USD abwärts. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 303,83 USD. Mit einem Wert von 307,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 733.055 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (444,59 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,61 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 54,26 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,99 Mrd. USD im Vergleich zu 1,43 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,20 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Coinbase-Aktie tiefrot: Gewinnsprung bei Coinbase verfehlt Erwartungen

Top 10 Bitcoin-Unternehmen: Tesla und Strategy unter den größten BTC-Investoren

Ausblick: Coinbase verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel