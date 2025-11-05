Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit Aufschlag

Blick auf Coinbase-Kurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 15:53 Uhr 2,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 315,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 315,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 421.892 Stück.

Bei einem Wert von 444,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Gewinne von 41,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 30.10.2025. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,28 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,06 USD fest.

