Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase knickt am Abend ein

Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 6,5 Prozent auf 308,99 USD.

Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 6,5 Prozent auf 308,99 USD. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 307,60 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 318,99 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.853.160 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 43,88 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 53,85 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 äußerte sich Coinbase zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,21 Mrd. USD umgesetzt.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

