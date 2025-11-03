DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.847 +0,5%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1522 -0,1%Öl64,82 -0,4%Gold4.013 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kursentwicklung

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gibt am Abend ab

03.11.25 20:23 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gibt am Abend ab

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 329,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
289,05 EUR -8,85 EUR -2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 329,17 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 325,95 USD. Mit einem Wert von 340,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.465.943 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 56,68 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Coinbase ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung