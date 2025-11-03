Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gibt am Abend ab

Kursentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 329,17 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 4,2 Prozent bei 329,17 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 325,95 USD. Mit einem Wert von 340,35 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.465.943 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 56,68 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Coinbase ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,01 USD je Aktie.

