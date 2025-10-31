DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1556 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Coinbase im Fokus

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase schießt am Freitagabend hoch

31.10.25 20:23 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase schießt am Freitagabend hoch

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,1 Prozent auf 348,67 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 6,1 Prozent auf 348,67 USD. Bei 361,40 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 335,60 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.358.504 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,51 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 142,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 59,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 31.07.2025 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 2,99 Mrd. USD gegenüber 1,21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 präsentieren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,11 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

