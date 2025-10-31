DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.658 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.988 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Coinbase im Blick

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Coinbase am Freitagnachmittag

31.10.25 16:08 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Coinbase am Freitagnachmittag

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 9,0 Prozent auf 358,00 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
304,25 EUR 16,70 EUR 5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 9,0 Prozent auf 358,00 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 359,03 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 335,60 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.074.438 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 24,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 60,17 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,14 USD, nach 0,28 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 147,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vor Bilanz: Hochstufung für Coinbase-Aktie - Das sind die Gründe für JPMorgans Optimismus

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung