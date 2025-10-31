Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Coinbase am Freitagnachmittag

Coinbase im Blick

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 9,0 Prozent auf 358,00 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Coinbase-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 9,0 Prozent auf 358,00 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 359,03 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 335,60 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.074.438 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 24,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 60,17 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,14 USD, nach 0,28 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 147,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 8,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

