Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 342,20 USD nach.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 342,20 USD. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 331,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 340,35 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 470.888 Coinbase-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Coinbase-Aktie mit einem Kursplus von 29,92 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 58,33 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coinbase am 30.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,47 Mrd. USD gegenüber 1,21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,01 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor