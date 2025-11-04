DAX23.930 -0,8%Est505.654 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 -0,2%Nas23.537 -1,3%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,51 -0,5%Gold3.969 -0,8%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Dienstagnachmittag in Rot

04.11.25 16:08 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Dienstagnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 323,82 USD abwärts.

Die Coinbase-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 323,82 USD. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 314,26 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 318,99 USD. Der Tagesumsatz der Coinbase-Aktie belief sich zuletzt auf 587.783 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 37,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 142,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 127,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 30.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,06 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

