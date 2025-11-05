DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.582 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Mittwochabend im Plus

05.11.25 20:23 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Mittwochabend im Plus

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 318,03 USD zu.

Coinbase
Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,5 Prozent auf 318,03 USD. Kurzfristig markierte die Coinbase-Aktie bei 320,16 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 315,49 USD. Zuletzt wechselten 1.331.928 Coinbase-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,79 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 142,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 55,17 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Coinbase-Aktie.

Am 30.10.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 1,47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,21 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

