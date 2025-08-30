DAX23.807 +0,9%ESt505.363 +0,8%Top 10 Crypto15,80 ±0,0%Dow45.439 +0,1%Nas21.783 +0,4%Bitcoin95.401 +0,5%Euro1,1765 +0,4%Öl66,12 +0,7%Gold3.633 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Wall Street fester -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- EchoStar, AMD, Novo Nordisk, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, ASML, Munich Re, Porsche, Amazon, Gold im Fokus
Top News
Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet Mega-Aktienpaket: Tesla will Musk zum Billionär machen - was das für die Aktie bedeutet
BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko BioNTech-Aktie im Fokus: Anleger im Zwiespalt zwischen Hoffnung und Risiko
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Fokus

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase reagiert am Abend positiv

08.09.25 20:24 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase reagiert am Abend positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Coinbase. Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
257,70 EUR 2,40 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 304,40 USD. Bei 306,53 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 301,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1.432.774 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 46,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 53,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,74 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Nicht nur Tesla setzt auf Bitcoin: Milliarden-Reserven in Musks Raumfahrtfirma SpaceX

Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung