Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase reagiert am Abend positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Coinbase. Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 304,40 USD. Bei 306,53 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 301,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1.432.774 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 46,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 53,16 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,74 USD je Aktie belaufen.

