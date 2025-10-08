DAX24.594 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.348 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.950 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,16 +0,7%Gold4.043 +1,5%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag fester

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Coinbase legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 381,01 USD.

Coinbase
327,50 EUR 4,95 EUR 1,53%
Das Papier von Coinbase legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 381,01 USD. Die Coinbase-Aktie legte bis auf 381,13 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 379,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 222.829 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 444,59 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 62,58 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 5,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 2,99 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Coinbase dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,43 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet

CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie gewinnt hinzu

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

