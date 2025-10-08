Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase tendiert am Abend fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Coinbase. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 388,41 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 388,41 USD zu. Bei 389,64 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 379,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.051.865 Coinbase-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 444,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Gewinne von 14,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,99 Mrd. USD – ein Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Coinbase ein EPS in Höhe von 8,43 USD in den Büchern stehen haben wird.

