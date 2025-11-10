Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagnachmittag gefragt

So entwickelt sich Coinbase

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Coinbase. Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 316,08 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Coinbase-Aktie bei 324,80 USD. Mit einem Wert von 323,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 597.454 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 142,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 54,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Coinbase gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,50 USD gegenüber 0,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,84 Prozent auf 1,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase im Jahr 2025 8,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

