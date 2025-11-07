Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Freitagabend in Grün

Coinbase im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 303,59 USD.

Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 303,59 USD. Bei 306,11 USD erreichte die Coinbase-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 290,00 USD. Bisher wurden heute 1.754.553 Coinbase-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. 46,44 Prozent Plus fehlen der Coinbase-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 142,59 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 53,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Coinbase gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coinbase einen Umsatz von 1,21 Mrd. USD eingefahren.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 8,05 USD im Jahr 2025 aus.

