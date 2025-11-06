Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase gibt am Donnerstagnachmittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 309,12 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,2 Prozent bei 309,12 USD. Bei 306,51 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 316,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 414.052 Coinbase-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (444,59 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Gewinne von 43,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 53,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Coinbase veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,21 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,05 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

