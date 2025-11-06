DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.197 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1547 +0,5%Öl63,38 -0,3%Gold3.989 +0,2%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend weit abgeschlagen

06.11.25 20:23 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend weit abgeschlagen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 300,51 USD abwärts.

Coinbase
261,25 EUR -18,80 EUR -6,71%
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,9 Prozent auf 300,51 USD. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 295,96 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 316,50 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.596.715 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 444,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 47,95 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,55 Prozent würde die Coinbase-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Coinbase-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Coinbase gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,84 Prozent auf 1,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,05 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

