Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase tendiert am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Coinbase. Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 288,52 USD.

Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,3 Prozent auf 288,52 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 283,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 290,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 529.912 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,09 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Mit Abgaben von 50,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 30.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 USD, nach 0,28 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,21 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Coinbase-Gewinn in Höhe von 8,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor