Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagabend im Plus

Die Aktie von Coinbase zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 318,93 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere um 20:07 Uhr 3,2 Prozent. Die Coinbase-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 324,80 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 323,10 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.330.323 Stück gehandelt.

Bei 444,59 USD markierte der Titel am 19.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 142,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 55,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Coinbase veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,84 Prozent auf 1,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,05 USD je Coinbase-Aktie belaufen.

