Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend leichter

12.09.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Coinbase-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 323,08 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Coinbase-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 323,08 USD ab. Der Kurs der Coinbase-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 319,87 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 327,72 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.149.992 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 444,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,61 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 109,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Coinbase im Jahr 2025 7,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

