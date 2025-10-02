DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
Blick auf Coinbase-Kurs

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Coinbase am Abend

02.10.25 20:24 Uhr
02.10.25 20:24 Uhr

Die Aktie von Coinbase zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Coinbase-Papiere zuletzt 7,3 Prozent.

Um 20:08 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,3 Prozent auf 371,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Coinbase-Aktie bei 372,05 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 355,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.284.886 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,64 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 61,63 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 2,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,75 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

