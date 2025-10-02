Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Kursverlauf

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Coinbase-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,1 Prozent auf 367,17 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 6,1 Prozent auf 367,17 USD. Bei 368,39 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 355,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 696.700 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,09 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 61,17 Prozent wieder erreichen.

Coinbase-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,75 USD fest.

