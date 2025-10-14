Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Coinbase am Nachmittag auf rotes Terrain

DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.280 -0,1%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.566 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1603 +0,3%Öl61,92 -2,3%Gold4.137 +0,6%
So entwickelt sich Coinbase

14.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Coinbase gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 341,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
298,60 EUR -10,80 EUR -3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 4,3 Prozent auf 341,71 USD ab. Das Tagestief markierte die Coinbase-Aktie bei 334,81 USD. Bei 340,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 555.808 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 30,11 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 139,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Coinbase-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 31.07.2025 hat Coinbase in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 0,14 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,99 Mrd. USD – ein Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coinbase 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. Coinbase dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,81 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

