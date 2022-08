Coinbase Aktie News: Coinbase am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 82,36 EUR

Die Coinbase-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 2,4 Prozent auf 82,08 EUR ab. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 80,62 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,02 EUR. Zuletzt wechselten 15.854 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.11.2021 auf bis zu 318,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 74,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 107,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Coinbase am 09.08.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,98 USD gegenüber 6,42 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 808,33 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.227,96 USD erwirtschaftet worden waren, um 63,72 Prozent verringert.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Coinbase im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,079 USD einfahren.

