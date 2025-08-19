Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 292,69 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 292,69 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Coinbase-Aktie bisher bei 292,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 304,74 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 480.512 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 51,90 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 142,59 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 105,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 31.07.2025 legte Coinbase die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,14 USD gegenüber 0,14 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 109,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,99 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 7,51 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Wie man aus der Kursentwicklung des Bitcoin Profit schlagen kann

Wie Cathie Wood der Wall Street mithilfe von Kryptoinvestments ein Schnippchen schlägt

PayPal-Aktie im Fokus: Neues Krypto-Feature ermöglicht Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum & Co.