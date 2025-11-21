Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase reagiert am Abend positiv

Coinbase im Fokus

Die Aktie von Coinbase zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 242,50 USD.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 242,50 USD. Bei 246,00 USD markierte die Coinbase-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 243,46 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.167.477 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.07.2025 auf bis zu 444,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 83,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 142,59 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.10.2025 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 USD, nach 0,28 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

