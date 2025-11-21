Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase zieht am Freitagnachmittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Coinbase-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 243,28 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 243,28 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Coinbase-Aktie bisher bei 246,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 243,46 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 753.335 Stück gehandelt.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 444,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 82,75 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coinbase-Aktie 41,39 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Coinbase im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Coinbase 1,21 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 6,65 USD je Aktie belaufen.

