Coinbase im Fokus

20.11.25 16:09 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Donnerstagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 256,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
223,25 EUR 6,25 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 256,00 USD. Im Tief verlor die Coinbase-Aktie bis auf 254,72 USD. Mit einem Wert von 259,93 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 482.075 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Am 19.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD. Der derzeitige Kurs der Coinbase-Aktie liegt somit 42,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 44,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,50 USD gegenüber 0,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Coinbase 1,21 Mrd. USD umgesetzt.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Coinbase veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Coinbase-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 7,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com

