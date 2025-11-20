Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend im Ausverkauf

Blick auf Coinbase-Kurs

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 7,4 Prozent auf 238,30 USD.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 7,4 Prozent im Minus bei 238,30 USD. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 236,00 USD. Bei 259,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.623.419 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Mit einem Zuwachs von 86,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 40,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Coinbase ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

