DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.224 -1,5%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens 723610 BASF BASF11 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Blick auf Coinbase-Kurs

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend im Ausverkauf

20.11.25 20:23 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend im Ausverkauf

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 7,4 Prozent auf 238,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
207,55 EUR -9,45 EUR -4,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 7,4 Prozent im Minus bei 238,30 USD. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 236,00 USD. Bei 259,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 2.623.419 Coinbase-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Mit einem Zuwachs von 86,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 142,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Abschläge von 40,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Coinbase ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Coinbase noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Coinbase Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

In der Coinbase-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 7,52 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

So kann man aus einem Bitcoin-Crash Gewinn schlagen

Krypto-Integration in Alltagsprodukte: Nutzungsmöglichkeiten von Bitcoin und Co. im täglichen Leben nehmen zu

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung