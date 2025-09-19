Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 333,46 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 333,46 USD. Das bisherige Tagestief markierte Coinbase-Aktie bei 328,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 333,56 USD. Zuletzt wechselten 566.577 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (444,59 USD) erklomm das Papier am 19.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 57,24 Prozent.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Coinbase gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,14 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Coinbase mit einem Umsatz von insgesamt 2,99 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 109,61 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 7,74 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

