Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend mit Kursabschlägen

19.09.25 20:24 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend mit Kursabschlägen

19.09.25 20:24 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 340,89 USD abwärts.

Coinbase
291,30 EUR -0,45 EUR -0,15%
Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,7 Prozent auf 340,89 USD. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 337,77 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 343,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.565.532 Coinbase-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 30,42 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 142,59 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,17 Prozent.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Coinbase gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,99 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,43 Mrd. USD umgesetzt.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Coinbase-Aktie in Höhe von 7,74 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

