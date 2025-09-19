Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Montagabend mit Kurseinbußen

Kurs der Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Coinbase-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 331,32 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 3,3 Prozent auf 331,32 USD. In der Spitze büßte die Coinbase-Aktie bis auf 328,21 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 333,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.441.442 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 34,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 56,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 31.07.2025. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,43 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,99 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,74 USD je Aktie in den Coinbase-Büchern.

