Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Coinbase

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Coinbase befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 5,0 Prozent auf 331,01 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,0 Prozent auf 331,01 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 331,01 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 343,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.183.162 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Am 19.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 444,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 34,31 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Coinbase-Aktie 132,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Coinbase-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,99 Mrd. USD gegenüber 1,43 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Coinbase im Jahr 2025 8,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

