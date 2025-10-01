DAX23.798 -0,3%ESt505.510 -0,4%Top 10 Crypto15,82 -0,2%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.567 +0,4%Euro1,1750 +0,1%Öl66,47 -0,9%Gold3.888 +0,8%
Blick auf Commerzbank-Kurs

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit roter Tendenz

01.10.25 09:27 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 31,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,09 EUR 0,08 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 31,84 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,72 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,80 EUR. Zuletzt wechselten 112.391 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,90 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 56,34 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,12 EUR.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Bildquellen: Commerzbank AG

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
