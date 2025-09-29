DAX23.883 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.122 -0,4%Nas22.527 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,05 -0,9%Gold3.836 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX im Plus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Kurs der Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

30.09.25 16:10 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 32,13 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,28 EUR 0,51 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 32,13 EUR. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 32,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,98 EUR. Zuletzt wechselten 1.262.334 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). 19,51 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Mit Abgaben von 56,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,956 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,12 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Kursplus: Commerzbank-Aktie profitiert von beginnenden Aktienrückkäufen

UniCredit-Aktie stabil: Fitch erhöht Rating - Commerzbank-Übernahme wäre positiv

Euro-Stablecoin: Europas Banken vereinen sich für Krypto-Initiative

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: mf

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen