Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 23,66 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 23,66 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,92 EUR an. Bei 23,59 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 405.328 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 25,19 EUR erreichte der Titel am 19.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 6,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.08.2024 (12,12 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,839 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,34 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 31.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 09.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.05.2026 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

