Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 32,61 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 32,61 EUR. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 32,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,15 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 512.781 Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 17,76 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 57,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,27 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Commerzbank veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

