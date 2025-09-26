Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Commerzbank

Commerzbank im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 32,20 EUR.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 32,20 EUR abwärts. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,75 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,73 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.936.994 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,25 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 56,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,956 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,12 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 06.08.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,14 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,52 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

