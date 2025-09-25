Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Vormittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 33,20 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 33,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 33,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.487 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 13,54 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 138,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 29,27 EUR angegeben.

Commerzbank gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,50 EUR fest.

