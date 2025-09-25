DAX23.655 +0,5%ESt505.474 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1683 +0,2%Öl69,55 -0,1%Gold3.754 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81 Commerzbank CBK100 Intel 855681 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Top News
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Notierung im Blick

Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Vormittag an

26.09.25 09:27 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Vormittag an

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 33,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,86 EUR 0,24 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 33,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 33,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.487 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 13,54 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 138,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 29,27 EUR angegeben.

Commerzbank gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,50 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Kursplus: Commerzbank-Aktie profitiert von beginnenden Aktienrückkäufen

UniCredit-Aktie stabil: Fitch erhöht Rating - Commerzbank-Übernahme wäre positiv

Euro-Stablecoin: Europas Banken vereinen sich für Krypto-Initiative

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
09.09.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen