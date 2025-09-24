Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Donnerstagmittag
Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 33,15 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,1 Prozent auf 33,15 EUR. Bei 33,30 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,47 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.260.330 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 38,40 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,84 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.11.2024 auf bis zu 13,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 58,07 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,956 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,27 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,52 Mrd. EUR gelegen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.05.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|19.02.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
|25.01.2024
|Commerzbank Underweight
|Barclays Capital
