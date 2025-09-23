Finma sieht bei UBS-Notfallplan Fortschritte, aber noch Probleme
Werte in diesem Artikel
Von Adria Calatayud
DOW JONES--Die UBS hat nach Einschätzung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma nach der Übernahme der Credit Suisse Fortschritte bei der Behebung von Mängeln in ihrem "Testament" gemacht. Die Aufsichtsbehörde benötige im Krisenfall aber erweiterte Handlungsoptionen.
Banken, die als systemrelevant eingestuft werden, müssen über Abwicklungspläne verfügen, aus denen hervorgeht, wie sie mit dem Risiko einer Insolvenz umgehen würden und - im Falle einer existenzbedrohenden Krise - wie sie bei einem Zusammenbruch eine Gefährdung der Finanzstabilität vermeiden können.
Die Finma teilte am Donnerstag mit, dass sie das zweite Jahr in Folge auf eine Beurteilung des Stabilisierungsplans verzichte, da die Schweizer Großbank noch an der Integration der Credit Suisse arbeite. Die Fortschritte, die UBS an dieser Front gemacht habe - insbesondere die Fusion der Stammhäuser und Schweizer Einheiten - bedeute, dass sich die sogenannte " Abwicklungsfähigkeit" der Gruppe seit der letzten Beurteilung verbessert habe.
Die Aufsichtsbehörde ist der Ansicht, dass die UBS mit der von ihr bevorzugten Abwicklungsstrategie rekapitalisiert, saniert und weitergeführt werden könnte. Allerdings müsse der Handlungsspielraum erweitert werden, wozu auch gesetzliche Anpassungen notwendig seien. Es sollte möglich sein, einen Marktaustritt und einen Zwangsverkauf der Bank oder ihrer Teile sowie eine Restrukturierung umzusetzen, so die Aufsichtsbehörde.
"Der Notfallplan der UBS entspricht weitgehend den geltenden Anforderungen der Bankenverordnung. Er muss jedoch künftig besser in den Abwicklungsplan integriert werden können und kann deshalb noch nicht als umsetzbar beurteilt werden", teilte die Finma mit.
UBS teilte mit, ihr Notfallplan stehe in einem extremen Krisenszenario zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit der Finma und anderen Behörden in der Schweiz und im Ausland arbeite die Bank bereits an dieser neu vorgeschriebenen Entwicklung des Notfallplans, so die Bank.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 25, 2025 08:49 ET (12:49 GMT)
