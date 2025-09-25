Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Commerzbank

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 32,85 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 32,85 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 33,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.063.691 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 14,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 13,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 136,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,956 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,27 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,14 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Commerzbank.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Kursplus: Commerzbank-Aktie profitiert von beginnenden Aktienrückkäufen

UniCredit-Aktie stabil: Fitch erhöht Rating - Commerzbank-Übernahme wäre positiv

Euro-Stablecoin: Europas Banken vereinen sich für Krypto-Initiative