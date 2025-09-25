Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagmittag seitwärts

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Mit einem Wert von 32,71 EUR bewegte sich die Commerzbank-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 32,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 33,25 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,58 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 32,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 504.389 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 14,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,956 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,27 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6,14 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,52 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

