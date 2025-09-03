CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CoreWeave zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 89,17 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 89,17 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CoreWeave-Aktie bisher bei 90,39 USD. Mit einem Wert von 90,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 896.679 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie im freien Fall: Insider-Verkäufe verunsichern Anleger und gefährden Übernahme

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht