CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von CoreWeave zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 89,17 USD.
Um 15:53 Uhr ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 89,17 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CoreWeave-Aktie bisher bei 90,39 USD. Mit einem Wert von 90,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 896.679 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,622 USD je CoreWeave-Aktie.
