CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von CoreWeave
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 11,4 Prozent auf 93,62 USD.
Werte in diesem Artikel
Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 11,4 Prozent auf 93,62 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,48 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.091.540 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.
Voraussichtlich am 18.02.2026 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,745 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
