CoreWeave Aktie News: CoreWeave verliert am Abend

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 91,40 USD.

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 91,40 USD. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 90,66 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 94,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.961.845 CoreWeave-Aktien.

CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,597 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

