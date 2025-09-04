Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Corning im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Corning. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 70,42 USD.

Das Papier von Corning legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 70,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 70,81 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,27 USD. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.116 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,81 USD) erklomm das Papier am 05.09.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 87,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Corning am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Aktie aus.

