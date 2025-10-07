DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.330 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,75 +0,4%Gold3.981 +0,5%
DAX letztlich stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Tesla mit Billig-Auto -- Novo Nordisk, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, AppLovin im Fokus
AMD-Aktie setzt nach OpenAI-Deal Kursrally fort: Analyst sorgt für Rückenwind
+211%: US-Regierung steigt bei Trilogy Metals ein und lässt die Aktie abheben
Kursentwicklung im Fokus

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend im Minus

07.10.25 20:29 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Corning. Zuletzt fiel die Corning-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 84,82 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
73,30 EUR 0,73 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Corning-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 84,82 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Corning-Aktie bis auf 83,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 356.851 Stück.

Am 07.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,23 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 1,66 Prozent wieder erreichen. Bei 37,50 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 126,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Am 29.07.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Corning.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 USD je Corning-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

mehr Analysen