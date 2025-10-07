Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning legt am Nachmittag zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 85,98 USD zu.
Um 15:52 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 85,98 USD. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 86,20 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.009 Corning-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 86,20 USD. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 0,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je Corning-Aktie.
Corning veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,79 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.
Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 USD fest.
